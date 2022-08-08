Проблемную новостройку в Копейске сдали спустя 7 лет

08 августа 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Строительство дома началось еще в 2015 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительство проблемного дома на 120 квартир завершено в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда развития территорий (ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства). «Сегодня регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома 4,1 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении фонда. Дом начали возводить в 2015 году на улице Фонвизина. Застройщиком выступало ООО «Инман». В 2019 году строительная компания была признана банкротом. Решение о том, что дом необходимо достроить, наблюдательный совет фонда принял в 2020 году. В ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию. Ключи от квартир в нем получат 70 пострадавших дольщиков.

Строительство проблемного дома на 120 квартир завершено в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда развития территорий (ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства). «Сегодня регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома 4,1 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении фонда. Дом начали возводить в 2015 году на улице Фонвизина. Застройщиком выступало ООО «Инман». В 2019 году строительная компания была признана банкротом. Решение о том, что дом необходимо достроить, наблюдательный совет фонда принял в 2020 году. В ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию. Ключи от квартир в нем получат 70 пострадавших дольщиков.