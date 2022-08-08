08 августа 2022

Проблемную новостройку в Копейске сдали спустя 7 лет

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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, дом, доступное жилье, новостройка
Строительство дома началось еще в 2015 году Фото:

Строительство проблемного дома на 120 квартир завершено в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда развития территорий (ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства).

«Сегодня регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома 4,1 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении фонда.

Дом начали возводить в 2015 году на улице Фонвизина. Застройщиком выступало ООО «Инман». В 2019 году строительная компания была признана банкротом. Решение о том, что дом необходимо достроить, наблюдательный совет фонда принял в 2020 году. В ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию. Ключи от квартир в нем получат 70 пострадавших дольщиков.

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Строительство проблемного дома на 120 квартир завершено в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда развития территорий (ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства). «Сегодня регфонд получил заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома 4,1 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении фонда. Дом начали возводить в 2015 году на улице Фонвизина. Застройщиком выступало ООО «Инман». В 2019 году строительная компания была признана банкротом. Решение о том, что дом необходимо достроить, наблюдательный совет фонда принял в 2020 году. В ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию. Ключи от квартир в нем получат 70 пострадавших дольщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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