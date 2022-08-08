Челябинский депутат Госдумы выступил против штрафов за лай

Это как запретить младенцам плакать, считает Бурматов. Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов негативно отозвался об инициативе законодателей Санкт-Петербурга ввести штрафы для владельцев собак, которые лают по ночам. Свою точку зрения он изложил в Telegram-канале.

«Я бы за такое голосовать никогда не стал, конечно. Потому что животное, подавая голос, таким образом сигнализирует человеку о проблемах, о том, что ему, животному, плохо, больно, как-то не так, короче. Это как запретить плакать младенцам, если совсем уж грубо», — пояснил Бурматов.

Он считает, что штрафы за лай по ночам приведут к росту спроса на операцию подрезания голосовых связок у собак, которая калечит животных. Депутат полагает, что подобный закон принимать нельзя. Он запустил опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить их позицию.

В Санкт-Петербурге предлагают ввести штрафы от 500 до 5 тысяч рублей для владельцев домашних животных, которые лают по ночам, в выходные и праздничные дни с 08:00 до 12:00. Протоколы, как предполагается, будет составлять управление ветеринарии Санкт-Петербурга.