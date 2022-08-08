Банковские накопления челябинцев выросли до 516 млрд рублей

Жители Челябинской области держат на счетах в банках порядка 516 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Регион занимает второе место в Уральском федеральном округе по размеру банковских вкладов.
«По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей. Далее следуют Челябинская область — 516 млрд. ХМАО—Югра — 429 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России.
Сумма накоплений жителей Челябинской области за год выросла на 5%, говорится в информации Банка России. Порядка 90% сбережений челябинцы хранят в рублях. Рост банковских счетов эксперты объясняют повышением ставок вслед за ключевой, а также увеличением социальных выплат.
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