08 августа 2022

Банковские накопления челябинцев выросли до 516 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги жители региона предпочитают хранить в рублях Фото:

Жители Челябинской области держат на счетах в банках порядка 516 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Регион занимает второе место в Уральском федеральном округе по размеру банковских вкладов.

«По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей. Далее следуют Челябинская область — 516 млрд. ХМАО—Югра — 429 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России.

Сумма накоплений жителей Челябинской области за год выросла на 5%, говорится в информации Банка России. Порядка 90% сбережений челябинцы хранят в рублях. Рост банковских счетов эксперты объясняют повышением ставок вслед за ключевой, а также увеличением социальных выплат.

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Жители Челябинской области держат на счетах в банках порядка 516 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Регион занимает второе место в Уральском федеральном округе по размеру банковских вкладов. «По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей. Далее следуют Челябинская область — 516 млрд. ХМАО—Югра — 429 млрд рублей», — сообщается на сайте Банка России. Сумма накоплений жителей Челябинской области за год выросла на 5%, говорится в информации Банка России. Порядка 90% сбережений челябинцы хранят в рублях. Рост банковских счетов эксперты объясняют повышением ставок вслед за ключевой, а также увеличением социальных выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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