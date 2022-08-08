США не будут препятствовать участию Лаврова в работе Генассамблеи

Соединенные Штаты Америки должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Об этом заявил представитель постпредства США, докладывая, что будет с оформлением визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», — представитель постпредства США в ООН, передает РИА «Новости». По словам дипломата, как принимающая сторона «Америка […] обязана содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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Соединенные Штаты Америки должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Об этом заявил представитель постпредства США, докладывая, что будет с оформлением визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», — представитель постпредства США в ООН, передает РИА «Новости». По словам дипломата, как принимающая сторона «Америка […] обязана содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН». Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.