08 августа 2022

США не будут препятствовать участию Лаврова в работе Генассамблеи

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
В миссии США в ООН ответили на вопрос о предоставлении Лаврову визы на Генассамблею Фото:

Соединенные Штаты Америки должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Об этом заявил представитель постпредства США, докладывая, что будет с оформлением визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», — представитель постпредства США в ООН, передает РИА «Новости». По словам дипломата, как принимающая сторона «Америка […] обязана содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

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Соединенные Штаты Америки должны помогать участникам Генассамблеи ООН по их прибытии. Об этом заявил представитель постпредства США, докладывая, что будет с оформлением визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», — представитель постпредства США в ООН, передает РИА «Новости». По словам дипломата, как принимающая сторона «Америка […] обязана содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН». Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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