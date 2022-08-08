08 августа 2022

Советнику офиса Зеленского нравится смотреть на трупы военных РФ. Видео

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Лещенко признался, что ему полюбились фото трупов российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советнику офиса главы президента Украины Владимира Зеленского Сергею Лещенко стало нравится смотреть хроники с изображениями трупов российских военных. Об этом он признался в прямом эфире на телеканале Дождь (признан в России иностранным агентом).

«Украинские граждане на десятилетия вперед будут получать удовольствие от просмотра фотографий мертвых русских. Я вам скажу, что это чувство посещает даже меня — достаточного мирного, лояльного человека. Я многие годы общался на русском языке, вел социальные сети на русском языке и теперь я получаю удовольствие от просмотра хроник, на которых лежат трупы российских солдат», — сказал Лещенко в прямом эфире. Трансляцию выложил к себе в telegram российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин (признан иноагентом в РФ). В своем пристрастии Сергей Лещенко обвинил президента России Владимира Путина.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Советнику офиса главы президента Украины Владимира Зеленского Сергею Лещенко стало нравится смотреть хроники с изображениями трупов российских военных. Об этом он признался в прямом эфире на телеканале Дождь (признан в России иностранным агентом). «Украинские граждане на десятилетия вперед будут получать удовольствие от просмотра фотографий мертвых русских. Я вам скажу, что это чувство посещает даже меня — достаточного мирного, лояльного человека. Я многие годы общался на русском языке, вел социальные сети на русском языке и теперь я получаю удовольствие от просмотра хроник, на которых лежат трупы российских солдат», — сказал Лещенко в прямом эфире. Трансляцию выложил к себе в telegram российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин (признан иноагентом в РФ). В своем пристрастии Сергей Лещенко обвинил президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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