Советнику офиса Зеленского нравится смотреть на трупы военных РФ. Видео

09 августа 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Лещенко признался, что ему полюбились фото трупов российских военных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советнику офиса главы президента Украины Владимира Зеленского Сергею Лещенко стало нравится смотреть хроники с изображениями трупов российских военных. Об этом он признался в прямом эфире на телеканале Дождь (признан в России иностранным агентом). «Украинские граждане на десятилетия вперед будут получать удовольствие от просмотра фотографий мертвых русских. Я вам скажу, что это чувство посещает даже меня — достаточного мирного, лояльного человека. Я многие годы общался на русском языке, вел социальные сети на русском языке и теперь я получаю удовольствие от просмотра хроник, на которых лежат трупы российских солдат», — сказал Лещенко в прямом эфире. Трансляцию выложил к себе в telegram российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин (признан иноагентом в РФ). В своем пристрастии Сергей Лещенко обвинил президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Советнику офиса главы президента Украины Владимира Зеленского Сергею Лещенко стало нравится смотреть хроники с изображениями трупов российских военных. Об этом он признался в прямом эфире на телеканале Дождь (признан в России иностранным агентом). «Украинские граждане на десятилетия вперед будут получать удовольствие от просмотра фотографий мертвых русских. Я вам скажу, что это чувство посещает даже меня — достаточного мирного, лояльного человека. Я многие годы общался на русском языке, вел социальные сети на русском языке и теперь я получаю удовольствие от просмотра хроник, на которых лежат трупы российских солдат», — сказал Лещенко в прямом эфире. Трансляцию выложил к себе в telegram российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин (признан иноагентом в РФ). В своем пристрастии Сергей Лещенко обвинил президента России Владимира Путина. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.