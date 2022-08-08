Убыточный пермский завод близок к выходу из кризиса

На Александровском машиностроительном заводе планируют крупную модернизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным акционером Александровского машиностроительного завода (АМЗ) стал бизнесмен Артур Маркарян, который в мае 2022 года и возглавил это предприятие. Эксперты считают, что теперь завод — крупный российский производитель горно-шахтного оборудования, чьи убытки за 2021 год были более 100 млн рублей, близок к выходу из финансового кризиса. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

«Ранее завод контролировался семьей председателя совета директоров АМЗ Геворга Меграбяна. Предприятию под руководством нового гендиректора уже удалось договориться о мировом соглашении с ФНС по долгам в размере почти 1 млрд руб. Сам он планирует полностью обеспечить загрузку предприятия до конца 2023 года. Эксперты полагают, что в условиях ухода с рынка иностранных поставщиков горно-шахтного оборудования у предприятия есть перспектива увеличить загрузку производства», — передает издание «Ъ-Прикамье».

Сумму сделки новый основной акционер не раскрывает. Биснесмен лишь заявил, что «стоимость любого актива оценивается с учетом объема имеющихся долгов». Он подчеркнул, что долги на момент сделки были значительные.

Известно, что Артур Маркарян имеет девелоперский бизнес в Москве, также он был директором по финансам и экономике ПАО «Уралкалий», возглавлял финансово-экономический блок компании «Еврохим», являлся независимым членом совета директоров ГК «Рамблер», входил в совет директоров АО «Стройтрансгаз».

По словам бизнесмена, завод намерен реализовать несколько проектов по модернизации производства и примерно через год производить не менее 300 тыс. тонн жидкого металла в месяц. ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. По итогам прошлого года завод улучшил финансовые показатели, но остался убыточным. URA.RU также рассказывало, что из-за финансовых проблем работникам предприятия не платили зарплату, а сам завод хотели обанкротить.