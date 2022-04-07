07 апреля 2022

Проблемный завод в Пермском крае рекордно сократил убытки

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, завод, рабочий
Финансовое состояние завода улучшилось Фото:

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за невыплат зарплат, почти вдвое сократил убыток по итогам 2021 года. Информация содержится в финансовом отчете, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

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«Убыток за январь—декабрь 2021 года — 103,4 млн. рублей», — указано в документах. По итогам 2020 года убыток машзавода составил 210,8 млн рублей. Выручка предприятия также сократилась: со 160,1 млн. рублей в 2020 году до 127,3 млн. рублей — в 2021 году.

ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят банкротить. При этом директор завода, Гагик Меграбян, за сокрытие от налоговых органов свыше 100 миллионов рублей, попал под суд.

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ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за невыплат зарплат, почти вдвое сократил убыток по итогам 2021 года. Информация содержится в финансовом отчете, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Убыток за январь—декабрь 2021 года — 103,4 млн. рублей», — указано в документах. По итогам 2020 года убыток машзавода составил 210,8 млн рублей. Выручка предприятия также сократилась: со 160,1 млн. рублей в 2020 году до 127,3 млн. рублей — в 2021 году. ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят банкротить. При этом директор завода, Гагик Меграбян, за сокрытие от налоговых органов свыше 100 миллионов рублей, попал под суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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