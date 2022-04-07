Проблемный завод в Пермском крае рекордно сократил убытки

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за невыплат зарплат, почти вдвое сократил убыток по итогам 2021 года. Информация содержится в финансовом отчете, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Убыток за январь—декабрь 2021 года — 103,4 млн. рублей», — указано в документах. По итогам 2020 года убыток машзавода составил 210,8 млн рублей. Выручка предприятия также сократилась: со 160,1 млн. рублей в 2020 году до 127,3 млн. рублей — в 2021 году.
ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят банкротить. При этом директор завода, Гагик Меграбян, за сокрытие от налоговых органов свыше 100 миллионов рублей, попал под суд.
ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за невыплат зарплат, почти вдвое сократил убыток по итогам 2021 года. Информация содержится в финансовом отчете, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Убыток за январь—декабрь 2021 года — 103,4 млн. рублей», — указано в документах. По итогам 2020 года убыток машзавода составил 210,8 млн рублей. Выручка предприятия также сократилась: со 160,1 млн. рублей в 2020 году до 127,3 млн. рублей — в 2021 году. ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят банкротить. При этом директор завода, Гагик Меграбян, за сокрытие от налоговых органов свыше 100 миллионов рублей, попал под суд.