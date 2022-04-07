Проблемный завод в Пермском крае рекордно сократил убытки

Финансовое состояние завода улучшилось Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ», Пермский край), рабочие которого бастовали из-за невыплат зарплат, почти вдвое сократил убыток по итогам 2021 года. Информация содержится в финансовом отчете, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«Убыток за январь—декабрь 2021 года — 103,4 млн. рублей», — указано в документах. По итогам 2020 года убыток машзавода составил 210,8 млн рублей. Выручка предприятия также сократилась: со 160,1 млн. рублей в 2020 году до 127,3 млн. рублей — в 2021 году.

ОАО «АМЗ» является одним из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. URA.RU рассказывало, что из-за финансовых проблем его работникам не платили зарплату, а сам завод хотят банкротить. При этом директор завода, Гагик Меграбян, за сокрытие от налоговых органов свыше 100 миллионов рублей, попал под суд.