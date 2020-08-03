Рабочие «АМЗ» жаловались на невыплату зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Имущественное положение ОАО «Александровский машиностроительный завод» (Пермский край), где бастовали рабочие, ухудшилось. Согласно финансовой отчетности завода, стоимость чистых активов ОАО «АМЗ» в период с конца марта по конец июня текущего года снизилась почти на 50 млн рублей — до минус 525,7 млн рублей. Информация отражена на сайте Федресурса.

По данным на 31 марта, стоимость чистых активов предприятия составляла 572,1 млн рублей с отрицательным значением. Это означает, что налогоплательщик в течение нескольких лет регулярно получает убытки от коммерческой деятельности.

Александровский машзавод — один из старейших заводов в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. По данным СБИС, за прошлый год «АМЗ» получил убыток в сумме 188 млн рублей. Ранее акционеры завода приняли решение направить убыток на уменьшение собственного капитала «АМЗ».

Получить комментарий директора предприятия Гагика Меграбяна по телефону не удалось, агентство направило письменный запрос. URA.RU писало, что сотрудники машзавода в Александровске устраивали забастовки в связи с невыплатой зарплат. Тем из них, кто высказывал недовольство, руководство предприятия угрожало увольнением.

В краевом правительстве подтверждали информацию о задолженности. По данным минпромторга края, причиной тому является «неумелое управление предприятием». Руководству предприятия ранее неоднократно выписывались штрафы и предупреждения.