Куйвашев посоветовал посетить здание, построенное в 18 веке. Фото

09 августа 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Губернатор порекомендовал посетить музей «Северская домна» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна», находящийся в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в 18 веке, отметил губернатор в своем telegram-канале. «В Полевском после реконструкции открылся музей „Северская домна“. Он находится в настоящем здании доменного цеха, которое построили в 18 веке. В нем есть старинная печь для плавки чугуна и много всего интересного. Выглядит грандиозно, фото не передают масштаб. Очень советую посетить», — говорится в сообщении. Музей занимает территорию 8000 квадратных метров и включает в себя: два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музея составляет доменная печь — единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, который до сих пор сохранился и дает представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. Экспозиционный зал музея находится в здании бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 году. А здание доменного цеха сохранилось практически без изменений с 1860 года. В 1974 году цех был взят под государственную охрану и признан объектом культурного наследия республиканского значения. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал екатеринбуржцам посетить музей «Северская домна», находящийся в Полевском (Свердловская область). Музей находится в здании доменного цеха, которое построили в 18 веке, отметил губернатор в своем telegram-канале. «В Полевском после реконструкции открылся музей „Северская домна“. Он находится в настоящем здании доменного цеха, которое построили в 18 веке. В нем есть старинная печь для плавки чугуна и много всего интересного. Выглядит грандиозно, фото не передают масштаб. Очень советую посетить», — говорится в сообщении. Музей занимает территорию 8000 квадратных метров и включает в себя: два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музея составляет доменная печь — единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, который до сих пор сохранился и дает представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. Экспозиционный зал музея находится в здании бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 году. А здание доменного цеха сохранилось практически без изменений с 1860 года. В 1974 году цех был взят под государственную охрану и признан объектом культурного наследия республиканского значения.