Более половины россиян готовы поддержать наступление РФ на Киев

Более половины россиян готовы поддержать наступление на Киев хоть завтра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Около 60% россиян поддержали бы решение президента РФ Владимира Путина начать наступление на Киев. Данные результаты следуют из опроса службы Russian Field.

Из опроса следует, что 60% поддержали бы наступление, но при этом 65% респондентов также готовы поддержать и мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом 62% опрошенных уверены, что скоро все закончится.

«Тот факт, что большинство россиян готовы одобрить два противоположных решения Владимира Путина — об остановке спецоперации и о начале нового наступления, — можно считать выражением доверия президенту», — приводит слова политолога Алексея Макаркина «Коммерсант».

Более половины россиян также уверены в том, что спецоперация затянулась. Многие (41%) утверждают, что устали от новостей о ходе специальной операции, но больше половины (56%) такой усталости не испытывают.

Свыше 80% россиян заявили о доверии к президенту страны. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 78%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ с 18 по 24 июля.

Россия проводит на территории Украины специальную операцию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Основная цель как раз таки — защита мирного населения Донбасса.