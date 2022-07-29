ВЦИОМ: о доверии к Путину заявили более 80% россиян

Свыше 80% россиян заявили о доверии к президенту страны. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 78%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ с 18 по 24 июля.
«Показатель одобрения деятельности президента с 18 по 24 июля 2022 года составил 78,0%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.
Россияне также положительно оценили работу премьера России Михаила Мишустина (51,6% — показатель одобрения деятельности; 62,1% — уровень доверия) и правительства страны (52,3%). Среди политических партий по уровню доверия лидирует «Единая Россия» (41,4%), на втором месте — КПРФ (10,3%).
Согласно данным Фонда общественного мнения, опубликованным на сайте ФОМ, положительно оценили деятельность Путина на прошедшей неделе 81% респондентов. О доверии главе государства заявили 78% опрошенных. Деятельность правительства получила одобрение 53% россиян. Положительно оценили работу председателя правительства РФ Михаила Мишустина 56% участников опроса.
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Свыше 80% россиян заявили о доверии к президенту страны. Показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 78%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ с 18 по 24 июля. «Показатель одобрения деятельности президента с 18 по 24 июля 2022 года составил 78,0%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ. Россияне также положительно оценили работу премьера России Михаила Мишустина (51,6% — показатель одобрения деятельности; 62,1% — уровень доверия) и правительства страны (52,3%). Среди политических партий по уровню доверия лидирует «Единая Россия» (41,4%), на втором месте — КПРФ (10,3%). Согласно данным Фонда общественного мнения, опубликованным на сайте ФОМ, положительно оценили деятельность Путина на прошедшей неделе 81% респондентов. О доверии главе государства заявили 78% опрошенных. Деятельность правительства получила одобрение 53% россиян. Положительно оценили работу председателя правительства РФ Михаила Мишустина 56% участников опроса.