Немцам импонирует политика, проводимая Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Германии и Австрии начали больше поддерживать президента РФ Владимира Путина после начала российской спецоперации на Украине. Статья об этом вышла в газете Wiener Zeitung.

«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — сообщается в материале.

В свою очередь, многие граждане этих стран видят в президенте Украины Владимире Зеленском зачинщика конфликта, из-за которого возникла высокая инфляция и поднялись цены в Европе, передает Life . Его часто называют марионеткой президента США Джо Байдена. В статье указывается на то, что немцам импонирует политика, проводимая российским лидером, пишет «Федеральное агентство новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основной причиной стало то, что ВСУ и нацбаты планировали напасть на Донбасс в марте этого года, и действия России предвосхитили гибель мирных жителей. Страны Европы высказались против такого решения и ввели для России жесткие санкции, которые в первую очередь ударили по ЕС, в частности, в Германии массово жалуются, что при таких высоких ценах на отопление жители просто не смогут за него платить.