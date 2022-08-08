08 августа 2022
07 августа 2022

В Тюменской области в пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
Площадь пожара составила 120 квадратных метров Фото:

В пожаре в Тюменской области погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«8 августа 2022 года в 21 час 25 минут поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Никулино Сладковского района. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина», — передает пресс-служба ведомства.

По одной из версий, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении было задействовано четыре единицы специальной техники и девять человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

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В пожаре в Тюменской области погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области. «8 августа 2022 года в 21 час 25 минут поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Никулино Сладковского района. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина», — передает пресс-служба ведомства. По одной из версий, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении было задействовано четыре единицы специальной техники и девять человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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