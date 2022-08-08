В Тюменской области в пожаре погиб мужчина

Площадь пожара составила 120 квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пожаре в Тюменской области погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

«8 августа 2022 года в 21 час 25 минут поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Никулино Сладковского района. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина», — передает пресс-служба ведомства.

По одной из версий, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении было задействовано четыре единицы специальной техники и девять человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.