Niletto собирает фан-встречу в Екатеринбурге

Певец Niletto позвал своих фанатов на тренировку Фото: URA.RU

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая пройдет в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие начнется 9 августа, в 14.00.

«Мы с ребятами подъедем позаниматься, поэтому кто хочет завтра подвигаться на спортике, вместе потренить — приходите. Придем на полтора-два часика позаниматься все вместе», — передает слова артиста 4 канал.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге прошел Summer Fest — крупнейший музыкальный фестиваль, на котором выступили 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil, а также Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.