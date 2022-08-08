08 августа 2022

Niletto собирает фан-встречу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Певец Niletto позвал своих фанатов на тренировку Фото:

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая пройдет в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие начнется 9 августа, в 14.00.

«Мы с ребятами подъедем позаниматься, поэтому кто хочет завтра подвигаться на спортике, вместе потренить — приходите. Придем на полтора-два часика позаниматься все вместе», — передает слова артиста 4 канал.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге прошел Summer Fest — крупнейший музыкальный фестиваль, на котором выступили 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil, а также Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Певец Niletto (Данил Прытков) позвал своих фанатов на тренировку, которая пройдет в Зеленой роще в Екатеринбурге. Там будут снимать сцены для одноименного документального фильма Niletto. Мероприятие начнется 9 августа, в 14.00. «Мы с ребятами подъедем позаниматься, поэтому кто хочет завтра подвигаться на спортике, вместе потренить — приходите. Придем на полтора-два часика позаниматься все вместе», — передает слова артиста 4 канал. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге прошел Summer Fest — крупнейший музыкальный фестиваль, на котором выступили 18 артистов. На сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») выступили Rauf&Faik, Люся Чеботина, Леша Свик, Hamali&Navai, Filatov&Karas, Джаро&Ханза, Galibri&Mavik, Максим Завидия, Ramil, а также Дима Билан, Иванушки International, Niletto, Gayazov Brothers, Ольга Бузова, Звонкий, Rasa, Иракли, Alex&Rus.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...