В Перми за полгода 43% работодателей повысили зарплаты работникам

В среднем зарплату повысили на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В течение последнего полугодия 43% компаний Перми проиндексировали зарплату персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие представители компаний и трудоустроенные пермяки.

«В Перми 43% компаний повышали заработную плату сотрудников менее, чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (26%), 15% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1—2 года назад, а 10% компаний — более чем два года назад», — указано в исследовании.

Аналитики опросили пермяков, которые получили прибавки к зарплате в течение последних шести месяцев, о том, насколько выросли зарплаты. В среднем прибавка составила 10%. При этом сотрудники считают, что справедливым размером прибавки были бы 25%.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки согласны урезать себе зарплату ради удаленки. На это готовы 40% опрошенных.