08 августа 2022

В Перми за полгода 43% работодателей повысили зарплаты работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем зарплату повысили на 10% Фото:

В течение последнего полугодия 43% компаний Перми проиндексировали зарплату персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие представители компаний и трудоустроенные пермяки.

«В Перми 43% компаний повышали заработную плату сотрудников менее, чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (26%), 15% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1—2 года назад, а 10% компаний — более чем два года назад», — указано в исследовании.

Аналитики опросили пермяков, которые получили прибавки к зарплате в течение последних шести месяцев, о том, насколько выросли зарплаты. В среднем прибавка составила 10%. При этом сотрудники считают, что справедливым размером прибавки были бы 25%.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки согласны урезать себе зарплату ради удаленки. На это готовы 40% опрошенных.

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В течение последнего полугодия 43% компаний Перми проиндексировали зарплату персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие представители компаний и трудоустроенные пермяки. «В Перми 43% компаний повышали заработную плату сотрудников менее, чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (26%), 15% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1—2 года назад, а 10% компаний — более чем два года назад», — указано в исследовании. Аналитики опросили пермяков, которые получили прибавки к зарплате в течение последних шести месяцев, о том, насколько выросли зарплаты. В среднем прибавка составила 10%. При этом сотрудники считают, что справедливым размером прибавки были бы 25%. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки согласны урезать себе зарплату ради удаленки. На это готовы 40% опрошенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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