ФСБ рассекретила архивы о работе Бандеры с гитлеровцами

09 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

ФСБ рассекретила документы о деятельности украинских националистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ России обнародовала архивные протоколы допросов, подтверждающие использование украинских националистов Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте спецслужбы. Среди документов — протоколы допросов бывшего начальника диверсионного отдела (Абвер II) управления германской военной разведки и контрразведки при ОКВ полковника Эрвина Штольце. Он рассказал, что в декабре 1944 года встречался со Степаном Бандерой и что главарь украинских националистов изначально был нужен нацисткой Германии для подготовки к нападению на Советский Союз. «В этих целях был завербован видный украинский националист Бандера Степан, который в ходе войны был немцами освобожден из тюрьмы, куда он был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства», — сказал Эрвин Штольце. Также в архивных документах говорится о сотрудничестве с вермахтом украинского националиста Андрея Мельника. «На первой встрече после вербовки Мельника, которая состоялась на конспиративной квартире в Берлине на углу Берлинштрассе—Фридрихштрассе, он изложил план своих мероприятий подрывной деятельности, согласно полученным указаниям во время вербовки», — рассказал полковник Штольце. Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (тезка упомянутого Штольце националиста) угодил в скандал из-за своего восхищения Бандерой. Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Ранее дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, был заблокирован в TikTok. 9 июля Мельник был уволен с должности посла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ФСБ России обнародовала архивные протоколы допросов, подтверждающие использование украинских националистов Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте спецслужбы. Среди документов — протоколы допросов бывшего начальника диверсионного отдела (Абвер II) управления германской военной разведки и контрразведки при ОКВ полковника Эрвина Штольце. Он рассказал, что в декабре 1944 года встречался со Степаном Бандерой и что главарь украинских националистов изначально был нужен нацисткой Германии для подготовки к нападению на Советский Союз. «В этих целях был завербован видный украинский националист Бандера Степан, который в ходе войны был немцами освобожден из тюрьмы, куда он был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства», — сказал Эрвин Штольце. Также в архивных документах говорится о сотрудничестве с вермахтом украинского националиста Андрея Мельника. «На первой встрече после вербовки Мельника, которая состоялась на конспиративной квартире в Берлине на углу Берлинштрассе—Фридрихштрассе, он изложил план своих мероприятий подрывной деятельности, согласно полученным указаниям во время вербовки», — рассказал полковник Штольце. Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (тезка упомянутого Штольце националиста) угодил в скандал из-за своего восхищения Бандерой. Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2014 года. О том, что скандальный украинский посол возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Ранее дипломат неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников. Отрывок из интервью, где Мельник восхваляет украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру, был заблокирован в TikTok. 9 июля Мельник был уволен с должности посла.