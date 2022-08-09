Росавиация продлила запрет полетов на юг России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Запрет полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 17 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов. Запрет будет действовать до 17 августа, говорится на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отметили представители Росавиации.

Ранее ограничения действовали до 11 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Об окончании ограничения ведомство проинформирует дополнительно.

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Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов. Запрет будет действовать до 17 августа, говорится на сайте ведомства. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отметили представители Росавиации. Ранее ограничения действовали до 11 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Об окончании ограничения ведомство проинформирует дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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