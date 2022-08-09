Росавиация продлила запрет полетов на юг России

Запрет полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 17 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов. Запрет будет действовать до 17 августа, говорится на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — отметили представители Росавиации.

Ранее ограничения действовали до 11 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Об окончании ограничения ведомство проинформирует дополнительно.