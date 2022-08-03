Росавиация продлила ограничения полетов на юг

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Россияне пока не смогут улететь на юг Фото:

В России продлили ограничения полетов на южное направление до 11 августа. Об этом рассказали в Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа», — сообщается на сайте Росавиации. Речь идет об аэропортах Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска и Симферополя.

Росавиация не первый раз продляет ограничения на российский юг, ранее запрет полетов был введен до 5 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Российским перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами.

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В России продлили ограничения полетов на южное направление до 11 августа. Об этом рассказали в Росавиации. «Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа», — сообщается на сайте Росавиации. Речь идет об аэропортах Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска и Симферополя. Росавиация не первый раз продляет ограничения на российский юг, ранее запрет полетов был введен до 5 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Российским перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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