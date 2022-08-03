Росавиация продлила ограничения полетов на юг

03 августа 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Россияне пока не смогут улететь на юг Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России продлили ограничения полетов на южное направление до 11 августа. Об этом рассказали в Росавиации. «Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа», — сообщается на сайте Росавиации. Речь идет об аэропортах Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска и Симферополя. Росавиация не первый раз продляет ограничения на российский юг, ранее запрет полетов был введен до 5 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Российским перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами.

В России продлили ограничения полетов на южное направление до 11 августа. Об этом рассказали в Росавиации. «Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа», — сообщается на сайте Росавиации. Речь идет об аэропортах Белгорода, Брянска, Анапы, Краснодара, Геленджика, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Курска и Симферополя. Росавиация не первый раз продляет ограничения на российский юг, ранее запрет полетов был введен до 5 августа. Это связано со спецоперацией РФ на Украине. Российским перевозчикам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами.