Свердловский завод покажет мощь уникального танка всему миру

Уралвагонзавод разработал новый танк Т-14 на платформе «Армата» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» разработал новый танк Т-14 на платформе «Армата», его уникальность заключается в необитаемой башне. Предприятие представит свое оружие на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом рассказали в пресс-службе завода.

«Уралвагонзавод представит новый танк, уникальность которого в том, что его башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой и автоматической системой перезарядки», — сообщили на предприятии.

Форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в КВЦ «Патриот». Мероприятие проводится восьмой раз.

Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.