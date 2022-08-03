Нижнетагильский «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» в своей группе во «Вконтакте».
«Уралвагонзавод отправил Минобороны очередную партию танков Т-90М „Прорыв“ и БРЭМ-1М. „Прорыв“ — по сути, новый танк, который обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века, <…>, не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Ее унификация с базовым основным танком очень высокая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.
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