Свердловский завод продолжает снабжать Минобороны РФ танками. Видео

04 августа 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Завод отправил технику в пользование российской армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нижнетагильский «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» в своей группе во «Вконтакте». «Уралвагонзавод отправил Минобороны очередную партию танков Т-90М „Прорыв“ и БРЭМ-1М. „Прорыв“ — по сути, новый танк, который обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века, <…>, не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Ее унификация с базовым основным танком очень высокая», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» в своей группе во «Вконтакте». «Уралвагонзавод отправил Минобороны очередную партию танков Т-90М „Прорыв“ и БРЭМ-1М. „Прорыв“ — по сути, новый танк, который обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века, <…>, не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Ее унификация с базовым основным танком очень высокая», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Боевые машины усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.