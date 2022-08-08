Тюменец получил условный срок за гибель дочери и жены

Житель Омутинского района спровоцировал аварию, в которой погибли его жена и ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд приговорил 36-летнего жителя Омутинского района к 2 годам лишения свободы условно за совершение ДТП, в котором погибли его жена и 3-летняя дочь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Смертельная авария произошла 6 марта 2022 года.

«Тюменский районный суд признал 36-летнего гражданина виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли его жена и 3-летняя дочь. С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и на один год лишил водительского удостоверения. А также обязал исполнять ограничения в передвижении и вернул ему а/м „Тойота Камри“», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Как пояснил осужденный, в начале марта он на своем автомобиле выехал с семьей из села Омутинское в Тюмень. Мужчина пытался пройти затяжной поворот, однако трасса была заснеженной и скользкой, и в какой-то момент его машина соскользнула с дороги, ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с КАМАЗом. В результате столкновения жену водителя и его дочь выбросило из машины. Женщина скончалась на месте. Ребенок, получивший тяжелые травмы, скончался через некоторое время в больнице.

Родственники погибшей женщины заявили суду, что не имеют к нему претензий. Они просили не лишать мужчину свободы.