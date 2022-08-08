Крупнейший челябинский вуз объявил о допнаборе на бюджетные места

На сегодняшний день в ЮУрГУ занято 93% бюджетных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Южно-Уральском государственном университет (ЮУрГУ) с 10 августа стартует дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«10 августа начнется дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места. Последний день приема согласий на зачисление — 25 августа. Тогда же будет подписан приказ», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.

Проректор ЮУрГУ по учебной работе Ирина Савельева отметила, что в этом году в вуз поступило рекордное количество заявлений от абитуриентов за последние пять лет — 10 тыс. 800 заявлений. Из них 50% заявлений поступили от жители Челябинска. Остальные абитуриенты, это жители области и других регионов.

«На дополнительные бюджетные места у нас в ЮУрГУ осталось 168 вакантных мест. Это такие направления, как металлургия, машиностроение и инженерные специальности. На допнабор конкурс большой и мы не сомневаемся, что все места будут заняты. В будущем такие выпускники 100% будут трудоустроены», — заявила Савельева.

На сегодняшний день в ЮУрГУ занято 93% бюджетных мест. Приказ об зачислении на бюджет основного потока абитуриентов подписан сегодня, 9 августа 2022 года.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.