08 августа 2022

Полпред УрФО Якушев обратился к аборигенам

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Урала Фото:

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с праздником. Информация появилась на сайте полпредства.

«Дорогие представители коренных малочисленных народов! Сердечно поздравляю вас с праздником! Коренные этносы — бесценное достояние нашей страны. Их самобытная культура тонкими штрихами подчеркивает национальное многообразие России. Желаю вам благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни на родной земле!», — передают слова Якушева в полпредстве.

В Уральском федеральном округе накоплен уникальный опыт поддержки коренных малочисленных народов. «На Урале и в Западной Сибири живут манси и ханты, нагайбаки, ненцы, селькупы и эвенки. И каждый этнос имеет возможность продолжать традиции предков. Сохранять свою идентичность, язык, культуру, органично вплетая их в жизнь современного общества. Уверен — коренные этносы наших регионов добьются новых успехов в экономическом и социальном развитии, создании культурных ценностей. А главное — они навсегда останутся неотъемлемой частью братской семьи российских народов!», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что семья Вануйто из поселка Тазовский награждена орденом «Родительская слава». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Вадим и Лариса Вануйто воспитывают одиннадцать детей, четверо из которых — приемные.

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Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с праздником. Информация появилась на сайте полпредства. «Дорогие представители коренных малочисленных народов! Сердечно поздравляю вас с праздником! Коренные этносы — бесценное достояние нашей страны. Их самобытная культура тонкими штрихами подчеркивает национальное многообразие России. Желаю вам благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни на родной земле!», — передают слова Якушева в полпредстве. В Уральском федеральном округе накоплен уникальный опыт поддержки коренных малочисленных народов. «На Урале и в Западной Сибири живут манси и ханты, нагайбаки, ненцы, селькупы и эвенки. И каждый этнос имеет возможность продолжать традиции предков. Сохранять свою идентичность, язык, культуру, органично вплетая их в жизнь современного общества. Уверен — коренные этносы наших регионов добьются новых успехов в экономическом и социальном развитии, создании культурных ценностей. А главное — они навсегда останутся неотъемлемой частью братской семьи российских народов!», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что семья Вануйто из поселка Тазовский награждена орденом «Родительская слава». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Вадим и Лариса Вануйто воспитывают одиннадцать детей, четверо из которых — приемные.
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