Полпред УрФО Якушев обратился к аборигенам

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил представителей коренных малочисленных народов Уральского федерального округа с праздником. Информация появилась на сайте полпредства.
«Дорогие представители коренных малочисленных народов! Сердечно поздравляю вас с праздником! Коренные этносы — бесценное достояние нашей страны. Их самобытная культура тонкими штрихами подчеркивает национальное многообразие России. Желаю вам благополучия, здоровья, долгой и счастливой жизни на родной земле!», — передают слова Якушева в полпредстве.
В Уральском федеральном округе накоплен уникальный опыт поддержки коренных малочисленных народов. «На Урале и в Западной Сибири живут манси и ханты, нагайбаки, ненцы, селькупы и эвенки. И каждый этнос имеет возможность продолжать традиции предков. Сохранять свою идентичность, язык, культуру, органично вплетая их в жизнь современного общества. Уверен — коренные этносы наших регионов добьются новых успехов в экономическом и социальном развитии, создании культурных ценностей. А главное — они навсегда останутся неотъемлемой частью братской семьи российских народов!», — сказано в сообщении.
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