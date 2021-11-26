Путин наградил орденом семью аборигенов из ЯНАО

Семья из поселка Тазовский была награждена орденом «Родительская слава» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении семьи Вануйто из поселка Тазовский орденом «Родительская слава». Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Семья Вануйто из поселка Тазовский награждена орденом „Родительская слава“. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Вадим и Лариса Вануйто воспитывают одиннадцать детей, четверо из которых — приемные», — говорится в сообщении правительства.

Награжденная семья ведет кочевой образ жизни летом, а зимой находится в поселке. Они неоднократно получали грамоты и благодарственные письма за хорошее воспитание детей. В 2019 году Ларисе Вануйто вручена медаль «Материнская слава Ямала».

«Мы с мужем всегда мечтали, что у нас будет много детей. Оба выросли в многодетных семьях. Это большое счастье. Главное в семье — заботиться друг о друге. Каждый день мы распределяем обязанности по хозяйству — кто готовит, кто убирает. И, конечно, всегда поддерживаем друг друга», — приводит слова многодетной мамы Ларисы Вануйто пресс-служба правительства.