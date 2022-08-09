Дороже всего Ямалу обходится строительство дороги, больниц и туристического комплекса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самыми дорогими проектами ЯНАО, реализуемыми в округе с начала 2022 года, стали ремонт дорог, строительство больниц и туристический кластер. Как сообщается на сайте госзакупок, в целом на эти проекты из бюджета региона выделили более 30 миллиардов рублей.

Больше всего власти Ямала потратили средств на ремонт и содержание трассы Сургут-Салехард. По данным сайта госзакупок, с начала 2022 года на нее выделили почти 22 миллиарда рублей. Вторым по стоимости проектом является курорт Рай-Из, на который из бюджета Ямала уйдут почти 6 миллиардов рублей, а инвесторы потратят 13 миллиардов. Строительство взрослой поликлиники в Новом Уренгое обойдется региону в 6,2 миллиарда рублей. Заключает список самых дорогих проектов также медицинское учреждения: стационар в Яр-Сале за 2,7 млрд рублей.

Также в правительстве ЯНАО агентству сообщили, что сейчас в округе реализуются ряд крупных проектов, стоимость которых рассчитать пока что сложно. «Экономические санкции вносят коррективы в бюджетирование, но ключевые проекты и задачи, которые стоят перед регионом, будут выполнены», — ответили в правительстве.

Среди этих проектов — Северный широтный ход, промышленные парки «Обской причал» в Лабытнанги и «Коротчаево» в поселке Коротчаево, и реконструкция аэропортов в Новом Уренгое и Салехарде.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость Северного широтного хода возросла на 25-30%. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

С начала 2022 года власти ЯНАО потратили более 30 миллиардов рублей на данные проекты URA.RU