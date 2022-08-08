Свердловские власти рассказали, кого не возьмут в армию

Свыше 180 IT-специалистов получили отсрочку от армии в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области во время весеннего призыва получили отсрочку от армии свыше 180 IT-специалистов. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Получить отсрочку от армии могут граждане РФ мужского пола в возрасте до 27 лет. Речь идет об IT-специалистах, аккредитованных в Минцифры РФ.

«Во время весеннего призыва отсрочку от армии получили 186 человек. На днях на едином портале госуслуг стартовал прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов в рамках осеннего призыва. Поданные заявления Минцифры России передаст в Минобороны до 31 августа», — сказано в сообщении.

Для получения отсрочки мужчины до 27 лет должны иметь гражданство РФ, работать по трудовому договору, иметь высшее профильное образование, а также работать в аккредитованных в Минцифры РФ IT-компаниях. «Окончательное решение об отсрочке принимает призывная комиссия. После того как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку», — отметили в ДИПе.

Ранее агентство писало, что в школах Екатеринбурга начнут готовить IT-специалистов и программистов в 2022 — 2023 учебных годах. Классы откроются на базе лицея №130 и школы №215 «Созвездие». Совместно с IT-экспертами, для учащихся будут разработаны образовательные программы по профильным предметам, в которых предусмотрят мастер-классы, профориентационные семинары и стажировки.