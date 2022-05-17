В екатеринбургских школах начнут обучать IT-специалистов

Айтишников и программистов будут обучать специалисты УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Екатеринбурга начнут готовить IT-специалистов и программистов в 2022 — 2023 учебных годах. Образовательные программы будут составляться совместно со специалистами из УрФУ. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП).

«Классы откроются на базе лицея №130 и школы №215 „Созвездие“. Совместно с IT-экспертами для учащихся будут разработаны образовательные программы по профильным предметам, в которых предусмотрят мастер-классы, профориентационные семинары и стажировки», — говорится на официальном сайте ДИПа.

В подготовке образовательных программ примут участие преподаватели и магистры из радиофизического факультета. «Примут участие не только в разработке и реализации образовательной программы, но и будут сопровождать школьников в подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по информатике», — цитирует ДИП директора школы бакалавриата «радиофака» УрФУ Максим Новиков.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила отсрочки от армии. Ее могут получить айтишники с высшим образованием, работающие в IT-компаниях не менее одного года. Также для сотрудников IT-сферы ввели льготы для покупки жилья. Например, они могут рассчитывать на льготную ипотеку, если зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц.