08 августа 2022

Две группы детей из Донбасса прибыли на отдых в Пермский край

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Погода в Перми располагает к летнему отдыху Фото:

Сразу две группы подростков из Донбасса прибыли сегодня в Пермь. Одна из них — участники образовательной программы «В сердце Пармы», которую подготовил Пермский университет (ПГНИУ). Другая приехала по линии минсоцразвития — дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях. Как рассказала проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, университетскую группу сегодня встретил ректор вуза Дмитрий Красильников.

«Ребята, уже объединенные в отряды, знакомятся с кампусом Университета (сейчас квест идет полным ходом, завтрак уже тоже был), скоро встреча с ректором. Хотя с Дмитрием Георгиевичем ребята встретились еще на перроне и из его рук получили кепки», — сообщила Малкова в соцсети «ВКонтакте». Смена у ребят продлится 10 дней.

В минсоцразвития края сообщили, что еще 45 подростков из ЛНР будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях Лысьвенского и Горнозаводского округов Прикамья. Это уже не первые группы детей из ДНР и ЛНР, которых у себя принимает этим летом Пермский край. Так 1 августа на отдых приехали 78 человек, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Летний лагерь также организовали на базе педагогического университета.

На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

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Сразу две группы подростков из Донбасса прибыли сегодня в Пермь. Одна из них — участники образовательной программы «В сердце Пармы», которую подготовил Пермский университет (ПГНИУ). Другая приехала по линии минсоцразвития — дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях. Как рассказала проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, университетскую группу сегодня встретил ректор вуза Дмитрий Красильников. «Ребята, уже объединенные в отряды, знакомятся с кампусом Университета (сейчас квест идет полным ходом, завтрак уже тоже был), скоро встреча с ректором. Хотя с Дмитрием Георгиевичем ребята встретились еще на перроне и из его рук получили кепки», — сообщила Малкова в соцсети «ВКонтакте». Смена у ребят продлится 10 дней. В минсоцразвития края сообщили, что еще 45 подростков из ЛНР будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях Лысьвенского и Горнозаводского округов Прикамья. Это уже не первые группы детей из ДНР и ЛНР, которых у себя принимает этим летом Пермский край. Так 1 августа на отдых приехали 78 человек, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Летний лагерь также организовали на базе педагогического университета. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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