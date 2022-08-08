Две группы детей из Донбасса прибыли на отдых в Пермский край

09 августа 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Погода в Перми располагает к летнему отдыху Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сразу две группы подростков из Донбасса прибыли сегодня в Пермь. Одна из них — участники образовательной программы «В сердце Пармы», которую подготовил Пермский университет (ПГНИУ). Другая приехала по линии минсоцразвития — дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях. Как рассказала проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, университетскую группу сегодня встретил ректор вуза Дмитрий Красильников. «Ребята, уже объединенные в отряды, знакомятся с кампусом Университета (сейчас квест идет полным ходом, завтрак уже тоже был), скоро встреча с ректором. Хотя с Дмитрием Георгиевичем ребята встретились еще на перроне и из его рук получили кепки», — сообщила Малкова в соцсети «ВКонтакте». Смена у ребят продлится 10 дней. В минсоцразвития края сообщили, что еще 45 подростков из ЛНР будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях Лысьвенского и Горнозаводского округов Прикамья. Это уже не первые группы детей из ДНР и ЛНР, которых у себя принимает этим летом Пермский край. Так 1 августа на отдых приехали 78 человек, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Летний лагерь также организовали на базе педагогического университета. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

Сразу две группы подростков из Донбасса прибыли сегодня в Пермь. Одна из них — участники образовательной программы «В сердце Пармы», которую подготовил Пермский университет (ПГНИУ). Другая приехала по линии минсоцразвития — дети будут отдыхать в оздоровительных лагерях. Как рассказала проректор по молодежной политике ПГНИУ Елена Малкова, университетскую группу сегодня встретил ректор вуза Дмитрий Красильников. «Ребята, уже объединенные в отряды, знакомятся с кампусом Университета (сейчас квест идет полным ходом, завтрак уже тоже был), скоро встреча с ректором. Хотя с Дмитрием Георгиевичем ребята встретились еще на перроне и из его рук получили кепки», — сообщила Малкова в соцсети «ВКонтакте». Смена у ребят продлится 10 дней. В минсоцразвития края сообщили, что еще 45 подростков из ЛНР будут отдыхать в детских оздоровительных лагерях Лысьвенского и Горнозаводского округов Прикамья. Это уже не первые группы детей из ДНР и ЛНР, которых у себя принимает этим летом Пермский край. Так 1 августа на отдых приехали 78 человек, рассказывал губернатор Дмитрий Махонин. Летний лагерь также организовали на базе педагогического университета. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.