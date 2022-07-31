Махонин рассказал о новой группе детей из ЛНР в Перми

Группа подростков из ЛНР приехала в Пермь на отдых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермь приехала группа детей из Луганской народной республики. В течение месяца они будут отдыхать в местных оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«78 детей из Луганской Народной Республики проведут у нас целый месяц, будут отдыхать в оздоровительных лагерях. Компанию во время экскурсий, участия в фестивалях и других интересных мероприятиях им составят ровесники из Пермского края. Хорошего вам отдыха и позитивных эмоций, ребята!» — написал Махонин в Telegram.

Замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова рассказала, что для ребят подготовлены различные экскурсионные программы. Также школьники пройдут веревочные курсы, будут участвовать в фестивалях, турнирах, играх и спортивных эстафетах, сообщается на сайте правительства края.

Ранее URA.RU рассказывало, что летний лагерь в Перми также организовали для подростков из Донбасса на базе педагогического университета. Она, кроме прочего, встречались с главой Прикамья, который предложил старшеклассникам посещать онлайн занятия в пермских вузах, а в будущем поступить в них и остаться в регионе. На территории ДНР и ЛНР проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.