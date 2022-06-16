Пермский вуз примет на лето подростков из Донбасса

Педуниверситет ждет подростков из ДНР и ЛНР Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермский педагогический университет прибывают дети из ДНР и ЛНР. Здесь три группы по 50 человек проведут по 10-13 дней. Обучаться подростки в возрасте от 12 до 17 лет не будут — проект подразумевает формат летнего лагеря, рассказали URA.RU в вузе.

«Это формат лагеря. Университет хочет показать и рассказать про город, разные культурные и исторические моменты. С детьми будут работать психологи, жить они будут в нашем общежитии, но отдельно от студентов», — пояснила специалист пресс-службы ПГГПУ Варвара Михайлова.

В минобразования Пермского края добавили, что гости, кроме прочего, смогут попробовать себя в Технопарке универсальных педагогических компетенций, в Кванториуме, а также посетят Пермскую кондитерскую фабрику, налепят счастливые пельмени и научатся готовить пирожки с пистиками (традиционным коми-пермяцким блюдом).

На территории ДНР и ЛНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Объявивший ее президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.