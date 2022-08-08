08 августа 2022
07 августа 2022

Спасателей из Ноябрьска привлекли к тушению лесов в районе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На тушении задействовано 148 спасателей и два вертолета Фото:
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Лесные пожары в России

Для ликвидации природных пожаров в Надымском районе дополнительно привлекли спасателей из Ноябрьска. Как сообщает администрация Надымского района официальной группе во «ВКонтакте», угрозы населению и производственным объектам нет.

«На тушении задействовано 148 человек личного состава Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромобильной группы МЧС из Ноябрьска. Работает 2 вертолета. Дополнительно привлечены 10 человек первого пожарно-спасательного отряда из Надыма, техника предприятий ТЭКа, 2 автоцистерны», — уточнили в мэрии.

Там добавили, что смог в Надыме практически развеялся. Однако предельно допустимая концентрация серодиоксида остается незначительно завышенной. Также по состоянию на 12:00 часов на территории района был зарегистрирован 1 природный пожар на площади 1100 гектаров.

Ранее сообщалось, что власти Надымского района объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Накануне днем на территории района действовало три лесных пожара.

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Для ликвидации природных пожаров в Надымском районе дополнительно привлекли спасателей из Ноябрьска. Как сообщает администрация Надымского района официальной группе во «ВКонтакте», угрозы населению и производственным объектам нет. «На тушении задействовано 148 человек личного состава Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромобильной группы МЧС из Ноябрьска. Работает 2 вертолета. Дополнительно привлечены 10 человек первого пожарно-спасательного отряда из Надыма, техника предприятий ТЭКа, 2 автоцистерны», — уточнили в мэрии. Там добавили, что смог в Надыме практически развеялся. Однако предельно допустимая концентрация серодиоксида остается незначительно завышенной. Также по состоянию на 12:00 часов на территории района был зарегистрирован 1 природный пожар на площади 1100 гектаров. Ранее сообщалось, что власти Надымского района объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Накануне днем на территории района действовало три лесных пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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