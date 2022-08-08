Спасателей из Ноябрьска привлекли к тушению лесов в районе ЯНАО

На тушении задействовано 148 спасателей и два вертолета Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Для ликвидации природных пожаров в Надымском районе дополнительно привлекли спасателей из Ноябрьска. Как сообщает администрация Надымского района официальной группе во «ВКонтакте», угрозы населению и производственным объектам нет.

«На тушении задействовано 148 человек личного состава Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромобильной группы МЧС из Ноябрьска. Работает 2 вертолета. Дополнительно привлечены 10 человек первого пожарно-спасательного отряда из Надыма, техника предприятий ТЭКа, 2 автоцистерны», — уточнили в мэрии.

Там добавили, что смог в Надыме практически развеялся. Однако предельно допустимая концентрация серодиоксида остается незначительно завышенной. Также по состоянию на 12:00 часов на территории района был зарегистрирован 1 природный пожар на площади 1100 гектаров.

Ранее сообщалось, что власти Надымского района объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Накануне днем на территории района действовало три лесных пожара.