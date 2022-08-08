В Свердловской области появятся продукты со свойствами БАДов

Уральские студенты будут делать продукты, которые обладают свойствами БАДов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет и Южно-Уральский государственный университет начали сотрудничать в области биотехнологий. В рамках этого проекта студентов будут обучать делать двойные эмульсии на основе масел. Их будут использовать в продуктах, которые обладают свойствами БАДов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Уральский федеральный университет и Южно-Уральский государственный университет начали сотрудничество в области прогрессивных биотехнологий. В этом году четверо магистрантов УрФУ прошли практику в челябинском вузе под руководством научных сотрудников международной лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов ЮУрГУ. Это перспективная технология, которая позволит путем добавления натуральных эмульсий улучшить качество продуктов питания», — сказано в сообщении.

В рамках этого проекта студентов будут обучать делать двойные эмульсии на основе масел. «В последнее время есть тенденция на нестандартные пищевые продукты. Это направление можно развивать дальше, делая эмульсии более стабильными, формировать эмульсии так, чтобы они имели полезные свойства. Таким образом, продукты будут обладать свойствами БАДов, восполняя дефицит витаминов и минералов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU сообщало, что также выделены деньги на развитие Уральского межрегионального научно-образовательного центра. УМНОЦ планирует получить на развитие сумму в размере 475 миллионов рублей.

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