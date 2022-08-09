Физиолог Савелов-Дерябин назвал болезни, вызывающие храп

10 августа 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Лечение храпа снижает риск болезней сердца, сказал Александр Савелов-Дерябин Фото: Анна Майорова © URA.RU Храп является сигналом развития инфарктов и инсультов. Также это состояние связано с поражением дыхательных путей, аномалиями строения ротовой полости и ожирением. Об этом URA.RU сообщил физиолог, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, почетный профессор Государственного Пекинского госпиталя народного освобождения Армии Китая по косметической хирургии «Хуан Си» Александр Савелов-Дерябин. «В некоторых случаях храп является признаком серьезной медицинской проблемы. Тогда необходимо выяснить, не страдает ли человек синдромом обструктивного апноэ или нарушениями сна. В этом случае храп носит вторичный характер. Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, оно помогает восстановить нормальное снабжение тканей кислородом и предотвратить гипоксию мозга», — сказал Александр Савелов-Дерябин. По его словам, состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях. «Это нарушение носового дыхания, например, деформация носовой перегородки, аллергический ринит, синуситы. У детей — аденоиды, увеличение миндалин при инфекционных заболеваниях или тонзиллите. Это могут быть аномалии строения тканей ротовой полости, такие как удлинение мягкого неба, удлинение и утолщение небного язычка, увеличение заднего отдела языка или его западение», — отметил эксперт. Если от храпа страдает ребенок, то это может повлиять на его дальнейшее развитие, добавил физиолог. «У детей его появление обычно связано с заложенностью носа, воспалением миндалин, аномалиями строения дыхательных путей, а также с ожирением. Если это состояние имеет хроническое течение, ребенку необходима помощь специалиста. Без лечения храп влияет на физическое и психическое развитие, со временем приводя к нарушениям поведения и проблемам с успеваемостью в учебных заведениях», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Храп является сигналом развития инфарктов и инсультов. Также это состояние связано с поражением дыхательных путей, аномалиями строения ротовой полости и ожирением. Об этом URA.RU сообщил физиолог, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, почетный профессор Государственного Пекинского госпиталя народного освобождения Армии Китая по косметической хирургии «Хуан Си» Александр Савелов-Дерябин. «В некоторых случаях храп является признаком серьезной медицинской проблемы. Тогда необходимо выяснить, не страдает ли человек синдромом обструктивного апноэ или нарушениями сна. В этом случае храп носит вторичный характер. Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, оно помогает восстановить нормальное снабжение тканей кислородом и предотвратить гипоксию мозга», — сказал Александр Савелов-Дерябин. По его словам, состояния и заболевания, вызывающие храп, могут быть связаны с поражением дыхательных путей на разных уровнях. «Это нарушение носового дыхания, например, деформация носовой перегородки, аллергический ринит, синуситы. У детей — аденоиды, увеличение миндалин при инфекционных заболеваниях или тонзиллите. Это могут быть аномалии строения тканей ротовой полости, такие как удлинение мягкого неба, удлинение и утолщение небного язычка, увеличение заднего отдела языка или его западение», — отметил эксперт. Если от храпа страдает ребенок, то это может повлиять на его дальнейшее развитие, добавил физиолог. «У детей его появление обычно связано с заложенностью носа, воспалением миндалин, аномалиями строения дыхательных путей, а также с ожирением. Если это состояние имеет хроническое течение, ребенку необходима помощь специалиста. Без лечения храп влияет на физическое и психическое развитие, со временем приводя к нарушениям поведения и проблемам с успеваемостью в учебных заведениях», — объяснил собеседник URA.RU.