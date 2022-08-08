У экс-депутата гордумы появится новый гипермаркет в Челябинске

В торговой сети «Молния», которая принадлежит экс-депутату гордумы Челябинска Дмитрию Бухарину, появится новый гипермаркет в Советском районе. Как сообщается на сайте мэрии, проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.
«Утвердить документацию по планировке территории. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования», — говорится в постановлении, подписанном мэром Натальей Котовой.
Гипермаркет Spar будет построен рядом с одноименным гипермаркетом на улице Овчинникова. Инициатором проекта выступила компания «Индэко-норд» бизнесмена Александра Карелина. Ранее жители близлежащего жилого комплекса «Территория» выступили против строительства гипермаркета. После дополнительных разъяснения со стороны застройщика разрешение было получено.
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