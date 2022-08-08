08 августа 2022

У экс-депутата гордумы появится новый гипермаркет в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , продуктовый магазин, супермаркет spar
Это будет второй гипермаркет «Spar» у ЖК «Территория» Фото:

В торговой сети «Молния», которая принадлежит экс-депутату гордумы Челябинска Дмитрию Бухарину, появится новый гипермаркет в Советском районе. Как сообщается на сайте мэрии, проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.

«Утвердить документацию по планировке территории. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования», — говорится в постановлении, подписанном мэром Натальей Котовой.

Гипермаркет Spar будет построен рядом с одноименным гипермаркетом на улице Овчинникова. Инициатором проекта выступила компания «Индэко-норд» бизнесмена Александра Карелина. Ранее жители близлежащего жилого комплекса «Территория» выступили против строительства гипермаркета. После дополнительных разъяснения со стороны застройщика разрешение было получено.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В торговой сети «Молния», которая принадлежит экс-депутату гордумы Челябинска Дмитрию Бухарину, появится новый гипермаркет в Советском районе. Как сообщается на сайте мэрии, проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории. «Утвердить документацию по планировке территории. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования», — говорится в постановлении, подписанном мэром Натальей Котовой. Гипермаркет Spar будет построен рядом с одноименным гипермаркетом на улице Овчинникова. Инициатором проекта выступила компания «Индэко-норд» бизнесмена Александра Карелина. Ранее жители близлежащего жилого комплекса «Территория» выступили против строительства гипермаркета. После дополнительных разъяснения со стороны застройщика разрешение было получено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...