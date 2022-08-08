Пермские узбеки решили участвовать в спецоперации на Украине

09 августа 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Пермские узбеки готовы сфомировать свой добровольческий батальон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Узбекистана, проживающие в Пермским крае, решили сформировать добровольческий батальон для отправки на Украину. Об этом было объявлено на собрании членов общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края». Видеозапись собрания размещена на сайте телекомпании «ВЕТТА». Председатель организации, Джахонгир Джалолов, в ходе выступления перед ее членами, публично заявил, что узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России. «Наши дети посещают [в России] детские сады, учатся в школах, колледжах, университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны — мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы едим. Предлагаю сформировать добровольческий батальон, назвать его великим именем „Амир Тимур“ и поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Джалолов, предложение которого собравшиеся встретили аплодисментами. Сейчас в Пермском крае из числа добровольцев формируются два батальона для отправки на Украину: «Парма» и «Молот». Вступить в них могут военнослужащие в возрасте до 50 лет, пребывающие в запасе. Специальная военная операция российских войск проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин заявлял, что она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.

Граждане Узбекистана, проживающие в Пермским крае, решили сформировать добровольческий батальон для отправки на Украину. Об этом было объявлено на собрании членов общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края». Видеозапись собрания размещена на сайте телекомпании «ВЕТТА». Председатель организации, Джахонгир Джалолов, в ходе выступления перед ее членами, публично заявил, что узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России. «Наши дети посещают [в России] детские сады, учатся в школах, колледжах, университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны — мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы едим. Предлагаю сформировать добровольческий батальон, назвать его великим именем „Амир Тимур“ и поддержать специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Джалолов, предложение которого собравшиеся встретили аплодисментами. Сейчас в Пермском крае из числа добровольцев формируются два батальона для отправки на Украину: «Парма» и «Молот». Вступить в них могут военнослужащие в возрасте до 50 лет, пребывающие в запасе. Специальная военная операция российских войск проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин заявлял, что она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.