Пьяную жительницу ХМАО арестовали после нападения на полицейского

09 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Пьяная жительница Сургутского района напала на полицейского Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Сургутского района (ХМАО) ударила полицейского, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте. После этого на нее завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования сотрудникам полиции принятию мер по привлечению ее к административной ответственности за нарушение общественного порядка и распитие алкоголя в общественном месте, в ответ на требование пройти в отдел полиции, нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удар рукой в область головы. И высказала оскорбления в нецензурной форме», — сказали в пресс-службе. За применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Жительница Сургутского района (ХМАО) ударила полицейского, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте. После этого на нее завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования сотрудникам полиции принятию мер по привлечению ее к административной ответственности за нарушение общественного порядка и распитие алкоголя в общественном месте, в ответ на требование пройти в отдел полиции, нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удар рукой в область головы. И высказала оскорбления в нецензурной форме», — сказали в пресс-службе. За применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.