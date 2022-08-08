08 августа 2022

Пьяную жительницу ХМАО арестовали после нападения на полицейского

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Пьяная жительница Сургутского района напала на полицейского Фото:

Жительница Сургутского района (ХМАО) ударила полицейского, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте. После этого на нее завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования сотрудникам полиции принятию мер по привлечению ее к административной ответственности за нарушение общественного порядка и распитие алкоголя в общественном месте, в ответ на требование пройти в отдел полиции, нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удар рукой в область головы. И высказала оскорбления в нецензурной форме», — сказали в пресс-службе.

За применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

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Жительница Сургутского района (ХМАО) ударила полицейского, который пытался запретить ей пить алкоголь в общественном месте. После этого на нее завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования сотрудникам полиции принятию мер по привлечению ее к административной ответственности за нарушение общественного порядка и распитие алкоголя в общественном месте, в ответ на требование пройти в отдел полиции, нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удар рукой в область головы. И высказала оскорбления в нецензурной форме», — сказали в пресс-службе. За применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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