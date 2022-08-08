Врачи ЯНАО объяснили, кому опасен смог, накрывший регион

09 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Смог особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями Фото: Размик Закарян © URA.RU Врачи рассказали, кому и чем опасен смог от пожаров на Ямале, и как себя предостеречь от осложнений, вызванных вдыханием дыма. Информацией об этом поделились в Новоуренгойской НЦГБ. «Смог особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Он может вызвать приступ одышки, бронхиальной астмы, аллергии. Недостаток кислорода в кровеносном русле проявляется бессонницей, головной болью, плохим самочувствием и даже снижением настроения», — рассказали эксперты. Также врачи рекомендуют воздержаться от курения и употребления алкоголя. Помимо этого, не рекомендуются длительные прогулки и занятия спортом. К тому же эксперты просят чаще проводить влажную уборку и очищать воздух в помещении. «Всеми доступными способами увлажняйте и очищайте воздух в помещениях: используйте бытовые увлажнители и очистители воздуха», — рекомендуют в Новоуренгойской больнице. Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Врачи рассказали, кому и чем опасен смог от пожаров на Ямале, и как себя предостеречь от осложнений, вызванных вдыханием дыма. Информацией об этом поделились в Новоуренгойской НЦГБ. «Смог особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Он может вызвать приступ одышки, бронхиальной астмы, аллергии. Недостаток кислорода в кровеносном русле проявляется бессонницей, головной болью, плохим самочувствием и даже снижением настроения», — рассказали эксперты. Также врачи рекомендуют воздержаться от курения и употребления алкоголя. Помимо этого, не рекомендуются длительные прогулки и занятия спортом. К тому же эксперты просят чаще проводить влажную уборку и очищать воздух в помещении. «Всеми доступными способами увлажняйте и очищайте воздух в помещениях: используйте бытовые увлажнители и очистители воздуха», — рекомендуют в Новоуренгойской больнице. Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.