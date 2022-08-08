Врачи ЯНАО объяснили, кому опасен смог, накрывший регион

Врачи рассказали, кому и чем опасен смог от пожаров на Ямале, и как себя предостеречь от осложнений, вызванных вдыханием дыма. Информацией об этом поделились в Новоуренгойской НЦГБ.
«Смог особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Он может вызвать приступ одышки, бронхиальной астмы, аллергии. Недостаток кислорода в кровеносном русле проявляется бессонницей, головной болью, плохим самочувствием и даже снижением настроения», — рассказали эксперты.
Также врачи рекомендуют воздержаться от курения и употребления алкоголя. Помимо этого, не рекомендуются длительные прогулки и занятия спортом. К тому же эксперты просят чаще проводить влажную уборку и очищать воздух в помещении. «Всеми доступными способами увлажняйте и очищайте воздух в помещениях: используйте бытовые увлажнители и очистители воздуха», — рекомендуют в Новоуренгойской больнице.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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