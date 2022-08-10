Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству

Психотип может передаваться от родителей, сказал Иван Карнаух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лень заразна и способна передаваться по наследству. Об этом в беседе с URA.RU поделился своим мнением психолог и владелец собственной школы психологического консультирования Иван Карнаух.

«Лень обязательно передается по наследству. Это называется психотип человека, но природа поступает интереснее: у двух ленивых родителей рождаются дети с мощным рефлексом целей, которые полностью противоположны родителям. Также эффект действует и в обратную сторону. У целеустремленных родителей рождается ленивый ребенок», — объяснил Иван Карнаух.

Специалист добавил, что лень может быть и заразна. «Это как зевота: один зевнул, другие по инерции. Если два лентяя встретятся, а работу нужно доводить до конца. Один скажет „Да ну эту работу, пойдем пиво пить“, второй подумает и с удовольствием пойдет. Вот ты и заразился», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Он считает, что от лени не нужно избавляться, так как она может быть полезной. «Когда ко мне приводят родители детей на консультацию, я спрашиваю: „Какое самое негативное качество у вашего ребенка?“ Они мне отвечают: „Он лодырь, ему все лень“. Я говорю, что это не лень, это креативность. Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени», — отмечает психолог.

Ежегодно 10 августа отмечается Национальный день лени. Умеренная лень помогает бороться с усталостью и избегать выгорания. В этот день можно позволить себе расслабиться и остаться дома, если никуда не хочется, но только не перебарщивать.