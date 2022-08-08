В ЯНАО уволилась чиновница, проработавшая в администрации 25 лет

09 августа 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Чиновница покинула пост в администрации после 25 лет работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник управления по муниципальной службе администрации Надымского района ЯНАО Гузель Касаджик покинула свой пост. Как сообщили агентству в ведомстве, чиновница проработала в структурах власти более 25 лет. «Касаджик Гузель Гумеровна уволилась с должности начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района по собственному желанию. В районной администрации она работала с 1997 года», — сообщили агентству в администрации. На должность начальника управления Гузель Касаджик была назначена в мае 2013 года. На данный момент место руководителя остается вакантным. Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления культуры администрации Надымского района Марина Залетова ушла на пенсию. На ее место назначили управленца из Яр-Сале Варвару Полозову.

Начальник управления по муниципальной службе администрации Надымского района ЯНАО Гузель Касаджик покинула свой пост. Как сообщили агентству в ведомстве, чиновница проработала в структурах власти более 25 лет. «Касаджик Гузель Гумеровна уволилась с должности начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района по собственному желанию. В районной администрации она работала с 1997 года», — сообщили агентству в администрации. На должность начальника управления Гузель Касаджик была назначена в мае 2013 года. На данный момент место руководителя остается вакантным. Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления культуры администрации Надымского района Марина Залетова ушла на пенсию. На ее место назначили управленца из Яр-Сале Варвару Полозову.