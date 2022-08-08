Мэр Тюмени раскрыл планы по строительству ливневой канализации

Из-за отсутствия «ливневки» улицы Тюмени превращаются в реки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2022 году в Тюмени будет построено более 16 км ливневой канализации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Руслан Кухарук.

«В этом году будет построено порядка 16,31 км „ливневки“, увеличено количество дренажных и дождеприемных колодцев на 283 единицы. Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных коллекторов, что позволит восстановить отсутствующие связи сложившейся сети ливневой канализации с коллекторами», — написал градоначальник.

Кухарук также поделился планами по строительству ливневой канализации в 2023 году. По его словам, в бюджет Тюмени вносятся мероприятия по развитию «ливневки» закрытого (48,74 км) и открытого типа (38,14 км).

Ранее URA.RU писало, что неразвитая система ливневой канализации в городе доставляет неудобства тюменцам. Во время сильных дождей улицы превращаются в реки.