08 августа 2022

Пермский Политех ищет первокурсников на бюджетные места

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в политехнической школе. Пермь, абитуриенты, студенты, молодежь
В ПНИПУ вакантны более 200 бюджетных мест для первокурсников Фото:

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о дополнительном наборе первокурсников на бюджетные места. В вузе отмечают, что шанс поступить в Политех получили абитуриенты, которые не смогли поступить в столичные вузы.

«ПНИПУ объявил дополнительный набор на более 200 бюджетных мест по направлениям „машиностроение“, „технологические машины и оборудование“, „нефтегазовое дело“, „материаловедение и технологии материалов“, „наноматериалы“, „горное дело“ и „прикладная геология“», — пояснил «Коммерсанту» ответственный секретарь приемной комиссии университета Руслан Гарифзянов.

В вузе также отмечают, что направления, на которые открыт набор, стали менее востребованы у абитуриентов. Сейчас популярностью пользуются направления, связанные с IT, строительством и нефтегазовой техникой. Ранее в Политехе отмечали, что больше всего заявлений от абитуриентов поступило на электротехнический факультет.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о дополнительном наборе первокурсников на бюджетные места. В вузе отмечают, что шанс поступить в Политех получили абитуриенты, которые не смогли поступить в столичные вузы. «ПНИПУ объявил дополнительный набор на более 200 бюджетных мест по направлениям „машиностроение“, „технологические машины и оборудование“, „нефтегазовое дело“, „материаловедение и технологии материалов“, „наноматериалы“, „горное дело“ и „прикладная геология“», — пояснил «Коммерсанту» ответственный секретарь приемной комиссии университета Руслан Гарифзянов. В вузе также отмечают, что направления, на которые открыт набор, стали менее востребованы у абитуриентов. Сейчас популярностью пользуются направления, связанные с IT, строительством и нефтегазовой техникой. Ранее в Политехе отмечали, что больше всего заявлений от абитуриентов поступило на электротехнический факультет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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