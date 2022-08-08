Пермский Политех ищет первокурсников на бюджетные места

09 августа 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В ПНИПУ вакантны более 200 бюджетных мест для первокурсников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о дополнительном наборе первокурсников на бюджетные места. В вузе отмечают, что шанс поступить в Политех получили абитуриенты, которые не смогли поступить в столичные вузы. «ПНИПУ объявил дополнительный набор на более 200 бюджетных мест по направлениям „машиностроение“, „технологические машины и оборудование“, „нефтегазовое дело“, „материаловедение и технологии материалов“, „наноматериалы“, „горное дело“ и „прикладная геология“», — пояснил «Коммерсанту» ответственный секретарь приемной комиссии университета Руслан Гарифзянов. В вузе также отмечают, что направления, на которые открыт набор, стали менее востребованы у абитуриентов. Сейчас популярностью пользуются направления, связанные с IT, строительством и нефтегазовой техникой. Ранее в Политехе отмечали, что больше всего заявлений от абитуриентов поступило на электротехнический факультет.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил о дополнительном наборе первокурсников на бюджетные места. В вузе отмечают, что шанс поступить в Политех получили абитуриенты, которые не смогли поступить в столичные вузы. «ПНИПУ объявил дополнительный набор на более 200 бюджетных мест по направлениям „машиностроение“, „технологические машины и оборудование“, „нефтегазовое дело“, „материаловедение и технологии материалов“, „наноматериалы“, „горное дело“ и „прикладная геология“», — пояснил «Коммерсанту» ответственный секретарь приемной комиссии университета Руслан Гарифзянов. В вузе также отмечают, что направления, на которые открыт набор, стали менее востребованы у абитуриентов. Сейчас популярностью пользуются направления, связанные с IT, строительством и нефтегазовой техникой. Ранее в Политехе отмечали, что больше всего заявлений от абитуриентов поступило на электротехнический факультет.