Пермяки придумали способ добывать больше нефти

09 августа 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Способ повышения уровня нефтедобычи придумали ученые пермского вуза Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ученые пермского классического университета (ПГНИУ) придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород и понимать, как проще и быстрее добыть больше нефти. «Ученые ПГНИУ совместно с производственниками выбрали проблемные прослои геологического разреза нефтяного месторождения и изучили материал. Образцы были исследованы на томографе с получением 2D-срезов и 3D-изображений, а затем подвергались механическим и другим воздействиям с целью имитации реального процесса в скважине», — сообщается на сайте вуза. Благодаря новому методу геологи смогут выбирать наиболее подходящий по составу технологический раствор для обработки сложных нефтяных скважин. Нефти в этом случае получится добыть больше. Разработка специалистов вуза получила патент и рекомендована к использованию на производстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые помогут упростить в РФ добычу нефти, используя виртуальную лабораторию. Проект с участием специалистов из Китая сейчас выходит на финишную прямую. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия российского правительства направлены на развитие отечественных производств и широкое использование своих оригинальных технологий. Создание и поддержание качественной научно-технической базы — это важнейшее условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые пермского классического университета (ПГНИУ) придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород и понимать, как проще и быстрее добыть больше нефти. «Ученые ПГНИУ совместно с производственниками выбрали проблемные прослои геологического разреза нефтяного месторождения и изучили материал. Образцы были исследованы на томографе с получением 2D-срезов и 3D-изображений, а затем подвергались механическим и другим воздействиям с целью имитации реального процесса в скважине», — сообщается на сайте вуза. Благодаря новому методу геологи смогут выбирать наиболее подходящий по составу технологический раствор для обработки сложных нефтяных скважин. Нефти в этом случае получится добыть больше. Разработка специалистов вуза получила патент и рекомендована к использованию на производстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые помогут упростить в РФ добычу нефти, используя виртуальную лабораторию. Проект с участием специалистов из Китая сейчас выходит на финишную прямую. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия российского правительства направлены на развитие отечественных производств и широкое использование своих оригинальных технологий. Создание и поддержание качественной научно-технической базы — это важнейшее условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия.