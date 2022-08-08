Пермяки придумали способ добывать больше нефти

Ученые пермского классического университета (ПГНИУ) придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород и понимать, как проще и быстрее добыть больше нефти.
«Ученые ПГНИУ совместно с производственниками выбрали проблемные прослои геологического разреза нефтяного месторождения и изучили материал. Образцы были исследованы на томографе с получением 2D-срезов и 3D-изображений, а затем подвергались механическим и другим воздействиям с целью имитации реального процесса в скважине», — сообщается на сайте вуза.
Благодаря новому методу геологи смогут выбирать наиболее подходящий по составу технологический раствор для обработки сложных нефтяных скважин. Нефти в этом случае получится добыть больше. Разработка специалистов вуза получила патент и рекомендована к использованию на производстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые помогут упростить в РФ добычу нефти, используя виртуальную лабораторию. Проект с участием специалистов из Китая сейчас выходит на финишную прямую.
Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия российского правительства направлены на развитие отечественных производств и широкое использование своих оригинальных технологий. Создание и поддержание качественной научно-технической базы — это важнейшее условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия.
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Ученые пермского классического университета (ПГНИУ) придумали способ повысить нефтедобычу из трудноизвлекаемых запасов. Благодаря новому методу геологи смогут эффективнее исследовать образцы горных пород и понимать, как проще и быстрее добыть больше нефти. «Ученые ПГНИУ совместно с производственниками выбрали проблемные прослои геологического разреза нефтяного месторождения и изучили материал. Образцы были исследованы на томографе с получением 2D-срезов и 3D-изображений, а затем подвергались механическим и другим воздействиям с целью имитации реального процесса в скважине», — сообщается на сайте вуза. Благодаря новому методу геологи смогут выбирать наиболее подходящий по составу технологический раствор для обработки сложных нефтяных скважин. Нефти в этом случае получится добыть больше. Разработка специалистов вуза получила патент и рекомендована к использованию на производстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые помогут упростить в РФ добычу нефти, используя виртуальную лабораторию. Проект с участием специалистов из Китая сейчас выходит на финишную прямую. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия российского правительства направлены на развитие отечественных производств и широкое использование своих оригинальных технологий. Создание и поддержание качественной научно-технической базы — это важнейшее условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия.