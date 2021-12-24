Путин назвал новый приоритет России на 10 лет

Это позволит противостоять давлению Запада

24 декабря 2021 в 21:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологий в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ближайшие десять лет президент РФ Владимир Путин обозначил для России новый приоритет — наука и технологии. На совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию 24 декабря Путин по пунктам расписал правительству и губернаторам, как они должны будут помогать ученым. Как считают эксперты, это изменит все сферы страны и поможет даже борьбе с антиваксерами. Заключительное в 2021 году заседание Госсовета прошло совместно с президентским советом по науке и образованию. Его приурочили к завершению Года науки и технологий. Путин уже в начале своего выступления подчеркнул, что «развитие России и регионов возможно только вместе с наукой». «Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни», — отметил президент. От новейших технологических разработок в военном секторе зависит обороноспособность страны, убежден президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Путина, за последние 20 лет количество вузов, которые занимаются научной деятельностью, увеличилось почти в три раза. Инновационные разработки в сфере фармацевтики, изменения климата и создания новых источников энергии будут поддерживаться государством и впредь, пообещал президент. «Мы можем ставить большие исследовательские цели, потому что сформировали сильный кадровый потенциал, будем его, безусловно, укреплять и развивать», — заявил Путин. Президент озвучил несколько решений, принятых по итогам его встречи с молодыми учеными в «Сириусе» 8 декабря. Так, будет продолжена программа мегагрантов, которые пойдут в том числе на создание лабораторий мирового уровня, отметил он. Ученые, работающие на арктических территориях, будут получать северные надбавки (это 80% от заработка) с первого месяца работы. Поддержка в виде грантов будет оказываться молодым ученым. Кроме того, президент поручил правительству оперативно решить вопрос об увеличении количества жилищных сертификатов, выдаваемых молодым ученым и преподавателям вузов, которые «добиваются значимых конкретных результатов». Губернаторы получили от президента установку — всеми средствами помогать ученым и инженерам в их разработках Фото: Владимир Андреев © URA.RU В развитии науки и технологий должны быть заинтересованы не только федеральные, но и региональные власти, убежден президент. «[Важно] видеть в этой сфере мощный ресурс, понимать всю значимость этих вопросов для людей, для самореализации молодежи именно на ваших территориях, у себя дома, в своем городе и в своем регионе», — обратился Путин к главам регионов и попросил их чаще встречаться с молодыми учеными и помогать им. Кроме того, регионы и крупный бизнес должны стать «заказчиками знаний и технологий», считает Путин. Для этого губернаторы должны помогать изобретателям апробировать свои инновации в реальной жизни и дальше — внедрять их. Президент поручил правительству расширить возможности регионов по предоставлению грантов на исследования и разработки. Также, считает Путин, в России должна появиться «единая цифровая платформа лучших практик», которые «уже используются в субъектах федерации и доказали свою эффективность». Регионам все это принесет двойную выгоду: с одной стороны, они усилятся за счет привлечения ученых и инженеров, с другой — «субъекты, которые усиливают свой научно-технологический потенциал», будут поощряться. Владимир Путин отметил, что Год науки и технологий «станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения». «Делать это нужно таким образом, чтобы это не затерлось. Наукой всегда надо заниматься. Но нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы молодежь подтянулась. У нас это в принципе получается», — сказал президент. Вовлеченность молодежи в науку растет с каждым годом, констатировали участники совещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И в заключение он привел пример последнего достижения российских конструкторов: утром 24 декабря проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». «Испытания проведены успешно безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности. Мои поздравления коллективу, который работал», — отметил Путин. Впервые предложение об объявлении в России десятилетия науки и технологий прозвучало в начале декабря в Сочи на конгрессе молодых ученых. Тогда Путин сказал, что до сих пор Россия «практически не занималась» импортозамещением в науке: ее приоритетом был оборонно-промышленный комплекс. Сейчас же нужно «повышать суверенитет в науке, приборостроении», чтобы быть конкурентоспособными и независимыми. Заседанию Госсовета также предшествовало обсуждение в рамках семинара для глав регионов 22 декабря. На этом совещании свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил определить юридический статус университетских кампусов и их особенности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что наличие кампусов поможет удержать в регионах интеллектуальную молодежь. Но нужно снять административные барьеры, которые затрудняют строительство. Ученые, работающие на Севере, будут получать надбавки с первого месяца работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вызовы внешние и внутренние требуют повышения конкурентоспособности страны, пояснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Прорыв в технологиях, в экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки. Новые технологии должны обеспечить опережающие темпы роста. Отсюда решение [президента] объявить десятилетие науки и технологий», — отметил эксперт. Потребность в собственной науке и технологиях стала очевидна на фоне ухудшения внешнеполитической конъюнктуры, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Гипероружие позволяет нам достойно противостоять американскому давлению. Помимо этого, наука является важнейшим фактором и в мирной конкуренции. Здесь тоже есть серьезные вызовы, поэтому государству нужно поддерживать собственную науку, чтобы сохранять свой суверенитет», — полагает Данилин. В российских регионах началась борьба за строительство университетских кампусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Популяризация науки позволяет решать и другие вопросы, которые неожиданно возникли в период пандемии, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. По его словам, Россия столкнулась с «неприятным феноменом, когда в самой читающей и образованной стране люди верят в Шишигу и считают, что с введением вакцины [от коронавируса] производится чипирование». «Это большой ужас. Поэтому нам нужно не только с помощь года, но и десятилетия науки и технологий какую-то светлую картину мира внедрить в массы», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На ближайшие десять лет президент РФ Владимир Путин обозначил для России новый приоритет — наука и технологии. На совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию 24 декабря Путин по пунктам расписал правительству и губернаторам, как они должны будут помогать ученым. Как считают эксперты, это изменит все сферы страны и поможет даже борьбе с антиваксерами. Заключительное в 2021 году заседание Госсовета прошло совместно с президентским советом по науке и образованию. Его приурочили к завершению Года науки и технологий. Путин уже в начале своего выступления подчеркнул, что «развитие России и регионов возможно только вместе с наукой». «Мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни», — отметил президент. По словам Путина, за последние 20 лет количество вузов, которые занимаются научной деятельностью, увеличилось почти в три раза. Инновационные разработки в сфере фармацевтики, изменения климата и создания новых источников энергии будут поддерживаться государством и впредь, пообещал президент. «Мы можем ставить большие исследовательские цели, потому что сформировали сильный кадровый потенциал, будем его, безусловно, укреплять и развивать», — заявил Путин. Президент озвучил несколько решений, принятых по итогам его встречи с молодыми учеными в «Сириусе» 8 декабря. Так, будет продолжена программа мегагрантов, которые пойдут в том числе на создание лабораторий мирового уровня, отметил он. Ученые, работающие на арктических территориях, будут получать северные надбавки (это 80% от заработка) с первого месяца работы. Поддержка в виде грантов будет оказываться молодым ученым. Кроме того, президент поручил правительству оперативно решить вопрос об увеличении количества жилищных сертификатов, выдаваемых молодым ученым и преподавателям вузов, которые «добиваются значимых конкретных результатов». В развитии науки и технологий должны быть заинтересованы не только федеральные, но и региональные власти, убежден президент. «[Важно] видеть в этой сфере мощный ресурс, понимать всю значимость этих вопросов для людей, для самореализации молодежи именно на ваших территориях, у себя дома, в своем городе и в своем регионе», — обратился Путин к главам регионов и попросил их чаще встречаться с молодыми учеными и помогать им. Кроме того, регионы и крупный бизнес должны стать «заказчиками знаний и технологий», считает Путин. Для этого губернаторы должны помогать изобретателям апробировать свои инновации в реальной жизни и дальше — внедрять их. Президент поручил правительству расширить возможности регионов по предоставлению грантов на исследования и разработки. Также, считает Путин, в России должна появиться «единая цифровая платформа лучших практик», которые «уже используются в субъектах федерации и доказали свою эффективность». Регионам все это принесет двойную выгоду: с одной стороны, они усилятся за счет привлечения ученых и инженеров, с другой — «субъекты, которые усиливают свой научно-технологический потенциал», будут поощряться. Владимир Путин отметил, что Год науки и технологий «станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения». «Делать это нужно таким образом, чтобы это не затерлось. Наукой всегда надо заниматься. Но нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы молодежь подтянулась. У нас это в принципе получается», — сказал президент. И в заключение он привел пример последнего достижения российских конструкторов: утром 24 декабря проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». «Испытания проведены успешно безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности. Мои поздравления коллективу, который работал», — отметил Путин. Впервые предложение об объявлении в России десятилетия науки и технологий прозвучало в начале декабря в Сочи на конгрессе молодых ученых. Тогда Путин сказал, что до сих пор Россия «практически не занималась» импортозамещением в науке: ее приоритетом был оборонно-промышленный комплекс. Сейчас же нужно «повышать суверенитет в науке, приборостроении», чтобы быть конкурентоспособными и независимыми. Заседанию Госсовета также предшествовало обсуждение в рамках семинара для глав регионов 22 декабря. На этом совещании свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил определить юридический статус университетских кампусов и их особенности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что наличие кампусов поможет удержать в регионах интеллектуальную молодежь. Но нужно снять административные барьеры, которые затрудняют строительство. Вызовы внешние и внутренние требуют повышения конкурентоспособности страны, пояснил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Прорыв в технологиях, в экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки. Новые технологии должны обеспечить опережающие темпы роста. Отсюда решение [президента] объявить десятилетие науки и технологий», — отметил эксперт. Потребность в собственной науке и технологиях стала очевидна на фоне ухудшения внешнеполитической конъюнктуры, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Гипероружие позволяет нам достойно противостоять американскому давлению. Помимо этого, наука является важнейшим фактором и в мирной конкуренции. Здесь тоже есть серьезные вызовы, поэтому государству нужно поддерживать собственную науку, чтобы сохранять свой суверенитет», — полагает Данилин. Популяризация науки позволяет решать и другие вопросы, которые неожиданно возникли в период пандемии, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. По его словам, Россия столкнулась с «неприятным феноменом, когда в самой читающей и образованной стране люди верят в Шишигу и считают, что с введением вакцины [от коронавируса] производится чипирование». «Это большой ужас. Поэтому нам нужно не только с помощь года, но и десятилетия науки и технологий какую-то светлую картину мира внедрить в массы», — резюмировал эксперт.