С семьей из ЯНАО, где дочь скинули под автобус, не было проблем

09 августа 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

За семье с ребенком-инвалидом не наблюдалось странностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До того как мать скинула дочь-инвалида под колеса автобуса в Салехарде, за семьей никаких странностей не наблюдалось, все было в рамках нормы. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере соцзащиты региона. «Никаких эксцессов с этой семьей ранее не наблюдалось. Была вполне нормальная семья. Сейчас конкретнее комментарии по самой матери могут дать в прокуратуре», — сообщил источник. В прокуратуре региона URA.RU пояснили, что девочка сейчас находится в организации депздрава. Также временно туда разместили и племянницу женщины, которая находилась у нее под опекой. Кроме того, в надзорном ведомстве агентству сообщили, что во время инцидента мать не была пьяна и не находилась под воздействием наркотических веществ. Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина столкнула под автобус девочку-инвалида. Как сообщили очевидцы, толкавшая не давала подойти к ребенку, чтобы оказать ему помощь.

До того как мать скинула дочь-инвалида под колеса автобуса в Салехарде, за семьей никаких странностей не наблюдалось, все было в рамках нормы. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере соцзащиты региона. «Никаких эксцессов с этой семьей ранее не наблюдалось. Была вполне нормальная семья. Сейчас конкретнее комментарии по самой матери могут дать в прокуратуре», — сообщил источник. В прокуратуре региона URA.RU пояснили, что девочка сейчас находится в организации депздрава. Также временно туда разместили и племянницу женщины, которая находилась у нее под опекой. Кроме того, в надзорном ведомстве агентству сообщили, что во время инцидента мать не была пьяна и не находилась под воздействием наркотических веществ. Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина столкнула под автобус девочку-инвалида. Как сообщили очевидцы, толкавшая не давала подойти к ребенку, чтобы оказать ему помощь.