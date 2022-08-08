08 августа 2022

С семьей из ЯНАО, где дочь скинули под автобус, не было проблем

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Железногорска, Красноярский край, инвалид, ребенок, коляска
За семье с ребенком-инвалидом не наблюдалось странностей Фото:

До того как мать скинула дочь-инвалида под колеса автобуса в Салехарде, за семьей никаких странностей не наблюдалось, все было в рамках нормы. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере соцзащиты региона.

«Никаких эксцессов с этой семьей ранее не наблюдалось. Была вполне нормальная семья. Сейчас конкретнее комментарии по самой матери могут дать в прокуратуре», — сообщил источник.

В прокуратуре региона URA.RU пояснили, что девочка сейчас находится в организации депздрава. Также временно туда разместили и племянницу женщины, которая находилась у нее под опекой. Кроме того, в надзорном ведомстве агентству сообщили, что во время инцидента мать не была пьяна и не находилась под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина столкнула под автобус девочку-инвалида. Как сообщили очевидцы, толкавшая не давала подойти к ребенку, чтобы оказать ему помощь.

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До того как мать скинула дочь-инвалида под колеса автобуса в Салехарде, за семьей никаких странностей не наблюдалось, все было в рамках нормы. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере соцзащиты региона. «Никаких эксцессов с этой семьей ранее не наблюдалось. Была вполне нормальная семья. Сейчас конкретнее комментарии по самой матери могут дать в прокуратуре», — сообщил источник. В прокуратуре региона URA.RU пояснили, что девочка сейчас находится в организации депздрава. Также временно туда разместили и племянницу женщины, которая находилась у нее под опекой. Кроме того, в надзорном ведомстве агентству сообщили, что во время инцидента мать не была пьяна и не находилась под воздействием наркотических веществ. Ранее сообщалось, что в Салехарде женщина столкнула под автобус девочку-инвалида. Как сообщили очевидцы, толкавшая не давала подойти к ребенку, чтобы оказать ему помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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