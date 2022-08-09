Причины взрывов в Крыму пока не установлены (архивное фото)
Со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. Об этом пишет агентство Reuters.
«Взрывы слышны со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму. В местных пабликах пишут о двух прилетах», — сообщает Reuters.
Официальных комментариев местных властей пока что нет. Причины взрывов неизвестны.
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