Reuters: в Крыму прогремела серия взрывов. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
Причины взрывов в Крыму пока не установлены (архивное фото) Фото:

Со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. Об этом пишет агентство Reuters.

«Взрывы слышны со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму. В местных пабликах пишут о двух прилетах», — сообщает Reuters.

Официальных комментариев местных властей пока что нет. Причины взрывов неизвестны.

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Со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму слышны взрывы. Об этом пишет агентство Reuters. «Взрывы слышны со стороны российской военной авиабазы в Новофедоровке в Крыму. В местных пабликах пишут о двух прилетах», — сообщает Reuters. Официальных комментариев местных властей пока что нет. Причины взрывов неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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