Такую раскраску нужно раскрашивать обычными красками, но отдельными слоями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяк Дмитрий Афанасьев — основатель компании «EcoLife Многослойные раскраски» создал деревянную карту-раскраску Пермского края. На ней изображены архитектурные сооружения Перми и сама карта. О его работе рассказали на странице проекта «Покупай пермское» в соцсети «ВКонтакте».

«Только посмотрите, какое чудо выпустили „EcoLife Многослойные раскраски“. Это карта размером аж 2 на 1,5 метра! Можно раскрашивать всей семьей и изучать родной край!», — указано в посте.

Карта состоит из пяти-шести слоев. Предполагается, слои нужно раскрашивать в определенные цвета, а если их сложить — получается нужная картина. Этот проект пермяк уже представил на конкурсе «Лига Будущего» в Москве, там карта вошла в топ-100 идей со всей России. Сейчас организаторы готовятся представить свою многослойную деревянную раскраску на молодежном форуме ПФО «iВолга».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский бренд представил свою коллекцию сумок на Неделе моды в Москве. Их изготавливают из карбоновых и фибро-пластиковых материалов, которые по потребительским свойствам превосходят натуральную кожу.