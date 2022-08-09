Курганскому бизнесу предлагают вытеснить западных конкурентов

Курганские чиновники предлагают местным предпринимателям заняться производством импортозамещающей продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Курганской области предложили местным предпринимателям занять свободные ниши в условиях западных санкций. В списке сотни наименований продукции, которую могут производить в регионе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории Курганской области в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций. Опубликовать приказ в установленном порядке», — говорится в тексте приказа департамента экономического развития. В приложение внесены 644 пункта с подпунктами.

В частности, курганские предприятия могут производить микропроцессоры, слуховые аппараты, кузнечнопрессовое оборудование, мебель для офисов и предприятий, оборудование для кондитерских и хлебопекарен. В список также вошли различные станки и инструменты, 3D-принтеры.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский госуниверситет планирует создать передовую инженерную школу (ПИШ). Это позволит разработать новые проекты по импортозамещению и обеспечить потребности высокотехнологичных компаний в кадрах.

Поиск путей импортозамещения в России особенно стал актуален на фоне санкций. Многие западные страны ввели ограничения против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.