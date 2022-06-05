Главный курганский вуз поможет заводам в импортозамещении

КГУ подал заявку на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет планирует создать передовую инженерную школу (ПИШ). Это позволит разработать новые проекты по импортозамещению и обеспечить потребности высокотехнологичных компаний в кадрах. Вуз уже подал заявку на финансирование проекта в Москву, сообщает пресс-служба КГУ.

«Новая передовая инженерная школа позволит объединить научный потенциал вуза и возможности высокотехнологичных предприятий, позволит сформировать площадку для технологического инновационного предпринимательства в регионе для нужд высокотехнологичных компаний-партнеров, а также для реализации важнейших стратегических проектов РФ», — рассказала ректор КГУ Надежда Дубив.

Идею надежды Дубив об участии КГУ в федеральном конкурсе поддержал губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для получения финансирования КГУ придется соперничать на равных с крупнейшими вузами страны. На конкурс заявились 91 вуз из 41 субъекта РФ. При этом создать планируется всего 30 школ. «Наш вуз проделал огромную работу, и даже если заявка университета не пройдет конкурсный отбор, разработанная в КГУ модель ПИШ обязательно будет реализована в дальнейшем», — уверена Дубив.

В рамках ПИШ планируют вести совместную работу с индустриальными партнерами над несколькими масштабными проектами. Один из них будет реализоваться с предприятием «Вездеходы «Бурлак».

«Проект „Арктическая интеллектуальная транспортно-логистическая система“ направлен на разработку и внедрение широкого спектра технологий, имеющих критически важное значение для освоения Арктики, связанных с разработкой наземных транспортных средств для работы и осуществления хозяйственной деятельности в жесточайших природно-климатических условиях Арктики», — говорится на сайте КГУ.

Проект с предприятием «Вездеходы «Бурлак» реализуется в рамках «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В планах разработка и освоение новых импортозамещающих конструкций трубопроводной арматуры для нефтяной, нефтехимической, газовой и атомной промышленности. Также импортозамещение лезвийного инструмента для обработки металлов резанием, широко используемом на машиностроительных предприятиях региона. Будут разрабатываться технологии новых видов расходных материалов для стоматологии, ортопедии и травматологии.

«В первые три года проекта будет реализована разработка, совершенствование и внедрение технологий производства на базе производственной площадки КГУ ряда инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью для профилактической и терапевтической стоматологии, которые делятся на три группы: профилактические материалы, приспособления для моделирования пломб, шлифовальные инструменты для обработки зубов», — сообщает пресс-служба вуза.

Татаринцев подчеркнул, что создание ПИШ в Курганской области существенно расширит возможности по подготовке специалистов под потребности индустрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководить передовой инженерной школой будет директор крупной IT-компании «Такстелеком» Игорь Татаринцев. По словам Надежды Дубив, его кандидатуру активно поддержали промышленные предприятия региона, которые выступят в качестве соинвесторов. «Самое важное для компании, занимающейся информационными технологиями, — это квалифицированные специалисты. Много лет мы участвуем в подготовке кадров для IT-отрасли, улучшении материально-технической базы КГУ, даем рекомендации по содержательной части учебного процесса», — рассказал Татаринцев.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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