Предположительной причиной визита силовиков к курганскому депутату Обласову стал проблемный бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской областной думы Александр Обласов, вызвавший интерес силовых структур, является учредителем нескольких компаний, у одной из которых есть проблемы с законом. Возможными причинами интереса силовиков к коммерческим связям политика поделились с URA.RU инсайдеры из числа бизнесменов.

«На Александре Деонисьевиче есть доли в четырех компаниях. Среди них две фирмы, связанные с заготовкой и переработкой леса. Похоже на дробление бизнеса для уменьшения выплаты налогов. Также вопросы вызывает соседство в реестрах животноводческого агрокомплекса и фирмы по переработке мяса с долгами по налогам», — предполагают источники. Компанию «Заготсервис» считают самым проблемным бизнесом в багаже семьи Обласовых.

Руководителем мясозаготовительного предприятия в марте текущего года стала супруга депутата Лариса Обласова. Сам депутат вышел из числа учредителей, после чего бизнес на 100% стал принадлежать его жене. В октябре 2018 года операции по счетам компании заблокировала налоговая служба. Задолженность по налогам в 2020 году составила более 1,5 млн рублей.

При этом Обласовы являются учредителями шести компаний в Куртамышском районе. В числе бизнес-активов также есть аптека и хлебозавод. Депутат и его жена задекларировали за прошлый год более 9 млн рублей дохода почти в равных долях. В каких компаниях прошли обыски силовиков, пока неизвестно.

URA.RU не смогло дозвониться Обласову по имеющимся телефонам для получения комментария. Ранее агентство сообщало, что у депутата курганской областной думы прошли обыски силовиков. В следственном управлении указанную информацию пока не комментируют.