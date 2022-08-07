Курганские силовики пришли с обысками к депутату облдумы

Обласов попал в поле зрения силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Александр Обласов попал в поле зрения правоохранительных органов. На минувшей неделе на одном из предприятий, отношение к которому имеет Обласов, прошла выемка документов. Об этом URA.RU на источниках анонимности сообщили источники, близкие к политическим кругам.

«У депутата Обласова прошли обыски, работали следователи и сотрудники еще одной структуры», — пересказали источники информацию, распространившуюся в кулуарах. Пока нет достоверных данных, на каких предприятиях Куртамышского района побывали сотрудники силовых структур.

Александр Обласов является учредителем нескольких организаций, часть которых уже закрыта, и председателем сельхозперерабатывающего комплекса «Возрождение». Основная претензия правоохранительных органов к депутату связана с экономикой работы предприятий. В следственном управлении СКР по Курганской области не стали комментировать ситуацию с возможными проблемами депутата с законом. Дозвониться самому Обласову по имеющемуся в редакции телефону на момент публикации не удалось.

Обласова избрали в областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 по одномандатному округу №13. В думе единоросс является членом комитетов по аграрной политике и природным ресурсам, а также экономической политике.

Ранее URA.RU сообщало, что депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова посетили полицейские. Силовики предупредили политика о необходимости контроля собственных соцсетей из-за появившегося в них подозрительного поста.